https://static.news.ru/photo/901ae120-2fb0-11ea-aab2-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон.

Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.

Ранее во время телевикторины у актрисы Аманды Хендерсон попросили назвать имя популярной шведской экоактивистки, написавшей книгу «Нет того, кто был бы слишком мал, чтобы что-то изменить». Девушка озадаченно ответила: «Шэрон?»

Шутка быстро распространилась по Сети и дошла до самой экоактивистки, пишет BBC.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США Максин Уотерс. Молодые люди связались с политиком по телефону и представились экоактивисткой Гретой Тунберг и её отцом Сванте. Во время разговора они жаловались на экологическую катастрофу на несуществующем острове Чунга-Чанга. Представитель Белого дома пообещала приложить все усилия для спасения региона.