Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон.
Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
Ранее во время телевикторины у актрисы Аманды Хендерсон попросили назвать имя популярной шведской экоактивистки, написавшей книгу «Нет того, кто был бы слишком мал, чтобы что-то изменить». Девушка озадаченно ответила: «Шэрон?»
Шутка быстро распространилась по Сети и дошла до самой экоактивистки, пишет BBC.
Ранее стало известно, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США Максин Уотерс. Молодые люди связались с политиком по телефону и представились экоактивисткой Гретой Тунберг и её отцом Сванте. Во время разговора они жаловались на экологическую катастрофу на несуществующем острове Чунга-Чанга. Представитель Белого дома пообещала приложить все усилия для спасения региона.