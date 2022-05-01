Греция отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну

Аэропорт в Греции / Фото Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Греции на время туристического сезона — с 1 мая по 31 августа — решили отменить коронавирусные ограничения на въезд в страну, сообщает Independent. Теперь туристам вне зависимости от их статуса вакцинации для въезда в Грецию больше не нужно сдавать ПЦР- или антиген-тест, а также проходить экспресс-исследование на COVID-19.

Кроме того, отменятся требования об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и на открытом воздухе. Также для посещения магазинов и других закрытых помещений больше не будут требовать сертификаты вакцинации и тесты на COVID-19.

C 1 мая по 31 августа местным жителям и туристам в Греции не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесённом COVID-19 при входе в бары, рестораны и другие предприятия общественного питания.

Министр здравоохранения республики Танос Плеврис подчеркнул, что смягчение антиковидных ограничений является временной мерой. Новые правила будут пересмотрены осенью и приняты на основе эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее Болгария отменила ограничения на въезд в страну, введённые из-за COVID-19. Теперь с 1 мая туристам не нужно предъявлять электронный COVID-сертификат о прохождении вакцинации или выздоровлении от ковида.