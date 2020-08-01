Греция открыла гавани для захода круизных лайнеров

https://static.news.ru/photo/78d08a72-d3e5-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Власти Греции 1 августа открыли шесть основных морских портов для захода круизных лайнеров.

Об этом объявил глава Министерства туризма страны Гарри Теохарис, передаёт «Интерфакс». Министр уточнил, что речь идёт о столичной гавани Пирей, а также о портах Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо.

Ранее министр морского транспорта Греции Яннис Плакиотакис сообщал, что прибытие первых круизных судов в порты страны ожидается не ранее 20 августа. Операторы круизных лайнеров рассчитывают, что бронирования на рейсы начнутся в сентябре. Греческая Гостиничная палата отмечает, что в настоящее время загруженность гостиниц составляет около пятой части от показателя предыдущих лет.

За время пандемии в Греции выявлено 4477 случаев COVID-19 при 206 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Греции отказались принимать условия предоставления финансовой помощи на борьбу с последствиями пандемии, предлагаемые ЕС.