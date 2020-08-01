Греция открыла гавани для захода круизных лайнеров

Власти Греции 1 августа открыли шесть основных морских портов для захода круизных лайнеров.
Об этом объявил глава Министерства туризма страны Гарри Теохарис,
Ранее министр морского транспорта Греции Яннис Плакиотакис сообщал, что прибытие первых круизных судов в порты страны ожидается не ранее 20 августа. Операторы круизных лайнеров рассчитывают, что бронирования на рейсы начнутся в сентябре. Греческая Гостиничная палата отмечает, что в настоящее время загруженность гостиниц составляет около пятой части от показателя предыдущих лет.
За время пандемии в Греции выявлено 4477 случаев COVID-19 при 206 летальных исходах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Греции отказались принимать условия предоставления финансовой помощи на борьбу с последствиями пандемии, предлагаемые ЕС.
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