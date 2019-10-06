Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о готовности Киева восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными властям областями Донбасса вызвало большой резонанс, однако реализация высказанной дипломатом идеи вызывает оправданные сомнения. Сам подобный шаг, особенно на фоне подписания так называемой формулы Штайнмайера, выглядит вполне логичным, но вопрос в том, насколько серьёзны украинские власти в своих предложениях и предположениях.

Заявление Пристайко прозвучало на шоу «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина», когда обсуждалась проблема восстановления моста в Станице Луганской. По словам министра, после завершения ремонтных работ появятся «следующие мосты, следующие переходные пункты».

Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую, — допустил глава украинского МИДа.

В России слова Пристайко вызвали сдержанную, но одобрительную реакцию. Позитивным и логичным шагом считает заявление министра и украинский политолог Константин Бондаренко, ведь, как напомнил он в беседе с News.ru, нормализация ситуации в Донбассе не ограничивается лишь имплементацией «формулы Штайнмайера».

Разумеется, необходимо снимать экономическую блокаду с неподконтрольных областей, возобновлять транспортное сообщение с ними, облегчать переход граждан через линию размежевания и т.д. Поэтому в Киеве понимают необходимость развития инфраструктурных проектов между двумя частями страны — контролируемой и неконтролируемой украинскими властями. В этом контексте заявление Пристайко можно рассматривать как заявку на первый шаг по нормализации отношений с Донбассом и прекращение войны. Константин Бондаренко украинский политолог

При этом, подчёркивает эксперт, одной лишь воли Киева для реализации подобных мер не будет достаточно — необходимо провести переговоры с Донецком и Луганском и хотя бы определить план действий с теми людьми, которые с той стороны будут осуществлять продажу билетов, разгрузку поездов, приём пассажиров и т.п.

Киевский политолог Алексей Якубин, в свою очередь, допускает, что украинские власти, делая заявления, подобные словам Пристайко, скорее пока просто «зондируют почву».

В первую очередь стоит смотреть на то, что власть делает, а не на то, что говорит. Поскольку по одним и тем же вопросам из одной и той же команды мы слышим достаточно противоречивые заявления. И ими, на мой взгляд, власть проверяет реакцию общества, а также других игроков: от самопровозглашённых республик и России до, например, Франции и Германии. Поэтому слова Пристайко можно оценить как некий «пробный шар». Пока что действия власти направлены на будущую встречу в «нормандском формате». Какой-то целостной стратегии Киева относительно вопросов облегчения перемещения граждан, пересечения линии размежевания и так далее я пока не вижу. Алексей Якубин украинский политолог

Многое будет зависеть и от того, какие дорожные карты будут рассмотрены на грядущей встрече «нормандской четвёрки», какие из них будут приняты к исполнению, подчёркивает эксперт. Но в любом случае, даже если решение о возобновлении железнодорожного сообщения будет принято, его реализация займёт не один месяц, так как имеются сложности исключительно технического характера. Во-первых, значительная часть территорий, по которым проходят пути, заминирована. Во-вторых, большой вопрос, в каком состоянии находится само железнодорожное полотно: не исключено, что отдельные его участки разрушены, украдены и т.д. И вряд ли стоит надеться, что это удастся восстановить зимой. Возможно, этот вопрос будет поднят на встрече «четвёрки», но скорее в формате того, как в целом облегчить для людей пересечение линии размежевания, заключает Якубин.