Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о вероятном восстановлении железнодорожного сообщения с Донбассом является «вполне нормальным и здравомыслящим», сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Если Украина по-прежнему считает данные территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики, — передаёт слова Джабарова RT.
Он отметил важность отсутствия конфликтных ситуаций и терактов после восстановления моста.
Как ранее писал News.ru, Пристайко сообщил о возможности восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией ДНР. По его словам, первым шагом в этом отношении может быть завершение работ по строительству моста в Станице Луганской.
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