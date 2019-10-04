https://static.news.ru/photo/363f42ee-e76d-11e9-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о вероятном восстановлении железнодорожного сообщения с Донбассом является «вполне нормальным и здравомыслящим», сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Если Украина по-прежнему считает данные территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики, — передаёт слова Джабарова RT.

Он отметил важность отсутствия конфликтных ситуаций и терактов после восстановления моста.

Как ранее писал News.ru, Пристайко сообщил о возможности восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией ДНР. По его словам, первым шагом в этом отношении может быть завершение работ по строительству моста в Станице Луганской.