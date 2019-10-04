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Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о возможности восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией ДНР.

По его словам, первым шагом в этом отношении может быть завершение работ по строительству моста в Станице Луганской. После этого, сказал министр, будут и другие переходные пункты.

Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать, — подчеркнул глава МИД Украины на шоу «Свобода слова Савика Шустера». Высказывание Пристайко цитирует РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что власти Украины рассматривают вариант полной блокады самопровозглашённых республик Донбасса.

Киев готов выполнить Минские соглашения, однако не отказывается от варианта «досрочного замораживания конфликта», если ситуация на востоке страны принципиально не изменится в течение года.

Власти не исключают физической изоляции ДНР и ЛНР с помощью разделительной стены. Они планируют оставить эту территорию без воды, тепла и электроэнергии.