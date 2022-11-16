Гость из дымохода: в Германии вырос спрос на трубочистов Одна из древнейших немецких профессий переживает бум из-за газового кризиса. Правда, образ черного человечка из сказок Андерсена заметно «позеленел»

Фото: George Robinson/imagebroker.com/Global Look Press

Газовый кризис в Европе неожиданно сослужил добрую службу профессии трубочиста, которая в последние месяцы стала востребована как никогда — особенно в Германии. Как пишет Spiegel online, перед лицом приближающейся зимы немцы бросились заказывать камины и дровяные печи в качестве альтернативных источников обогрева своих домов. А значит, у немецких трубочистов, чья работа по-прежнему устроена по принципу средневековых гильдий, заметно прибавилось работы. Правда, власти ФРГ все же делают ставку на экологичное энергопотребление и надеются в будущем перевести «грязную» работу чистильщиков дымоходов на «зеленые» рельсы.

Как отмечают СМИ, на фоне страха перед дефицитом газа и роста цен на него немецкие бюргеры стали намного чаще покупать «различные установки по сжиганию твердых видов топлива, а именно — каминные печи, каминные топки, отопительные печи и даже открытые камины». Они были популярны в 1970–1980-е, а теперь считаются «пожирателями энергии». Спрос на них так высок, что производители не могут угнаться за всеми заказами, и на их выполнение теперь уходит до полугода. По всей стране используется более 11 миллионов таких установок, и их число растет. А ведь еще недавно немцы всерьез рассуждали о том, что профессии трубочиста в классическом виде совсем скоро грозит вымирание, ведь «там, где ничего не сжигается, не будет и каминов». Но оказалось, что хоронить трубочистов рано.

Их в Германии по-прежнему больше, чем в любой другой стране Европы и мира. В Федеральной ассоциации трубочистов ФРГ состоят более 20 тысяч работников этой профессии — одной из древнейших в Германии. Считается, что первые артели трубочистов пришли сюда в XIV веке через Альпы из северной Италии, где к тому времени научились ставить каменные трубы не только в феодальных замках, но и в простых жилищах. Примерно к 1500 году трубочисты начали расселяться по немецким городам, завязывая с кочевым образом жизни. Как раз с тех самых пор трубочистов, взявших на себя «черную» работу по очистке дымоходов от сажи, начали ассоциировать с людьми, приносящими удачу. Это не удивительно: они не только позволяли людям нормально обогреваться и готовить пищу, но и спасали целые поселения от пожаров.

Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press Профессия трубочиста считается в Европе одной из самых трудных, но и романтичных

Именно в Средневековье сформировался канонический, знакомый всем по сказкам братьев Гримм и Андерсена образ «черного человечка», перепачканного сажей, в цилиндре и сюртуке с медными пуговицами, которые надо потереть на счастье. Колоритная униформа по-прежнему утверждена в Германии как официальная, а вот в соседней Швейцарии у тамошних трубочистов упразднили шляпы-«котелки». Их разделение на мастеров и подмастерьев тоже осталось с тех времен. На трубочистов в Германии сейчас учат в профтехучилищах — не меньше трех лет. Там они осваивают всяческие премудрости — от техобслуживания выхлопных и вентиляционных систем до экологических нормативов. Затем немецкий трубочист вступает в гильдию и начинает как помощник трубочиста-мастера. Должно пройти не менее 12 лет, чтобы специалист получил право полностью самостоятельно обслуживать дымоходы и отвечать за противопожарную безопасность домовладений.

В последнее время немецкие трубочисты стали еще и консультантами по переходу на «умные» энергосберегающие технологии, обслуживанию тепловых насосов, солнечных и фотоэлектрических панелей. Каждый день они консультируют примерно 200 тысяч жителей ФРГ. Таких трубочистов уже не отличить от «белых воротничков»: традиционный дресс-код они променяли на обычный офисный костюм, вместо лестницы и щетки на длинном канате с гирькой у них ноутбуки и суперсовременные электронные датчики для измерения выбросов CO2. Считается, что за этим — будущее профессии трубочиста.

Впрочем, в Германии остается еще немало домов, которые отапливаются исключительно дровами и углем, особенно на востоке страны. Не случайно уровень зарплат у трубочистов там зачастую даже выше, чем на западе — редкий случай для бывших гэдээровских земель. К примеру, в Тюрингии трубочисты получают в среднем 1837 евро «чистыми», в то время как в вольном ганзейском городе Бремен — около 1617 евро.

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press Образ джентльмена в черном сюртуке и цилиндре, с щеткой для прочистки дымоходов словно сошел со страниц сказок

К слову, в ГДР за трубочистами, имевшими свободный доступ в дома граждан, закрепилась дурная слава. Считалось (и не без оснований, как свидетельствуют архивы штази), что на них была возложена дополнительная обязанность следить за немецкими семьями и докладывать обстановку куда следует. До сих пор за каждым немецким районом и домом закреплены свои трубочисты (эдакие «участковые») — а ведь этот порядок ввел еще министр внутренних дел рейха и шеф СС Генрих Гиммлер! Даже в 2000-е годы в спальных окраинах Берлина проходили протесты против пункта в действующем «Законе о трубочистах», согласно которому бюргер не имеет права не пустить в дом трубочиста — в случае сопротивления хозяев последний имеет право войти вместе с полицией. В представителях этой профессии долго подозревали «шпионов».

Кстати, нацистский приказ, по которому трубочистом может быть только немецкий гражданин («истинный ариец»), в ФРГ был отменен только в 1969-м социал-демократическим канцлером Вилли Брандтом. А вот административное деление страны на 7888 районов, отданных под управы трубочистов, сохранилось до сих пор. Правда, с 2013 года, под давлением Еврокомиссии, немецкому государству пришлось отказаться от вековой монополии. Теперь граждане вправе отказаться от спущенного сверху муниципальщика и обратиться к услугам частных компаний. И — неслыханное дело — отныне устроиться трубочистом в Германии может дать иностранец из стран за пределами ЕС. Другое дело, что эта сфера остается довольно кастовой. В стране есть трубочисты в третьем, пятом и даже седьмом поколении, которые обслуживают дома с двухсотлетней историей (и это несмотря на все катаклизмы XX века!).

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press На работу трубочистами в Германии уже берут женщин

Как бы то ни было, эта профессия все еще считается одной из самых романтических, ведь она позволяет трубочистам, пользуясь служебным положением, встречать закаты на крышах и любоваться городами с высоты птичьего полета. Правда, работа эта требует недюжинной физической подготовки — один только рюкзак со снаряжением сравним по весу с экипировкой солдата бундесвера. Несмотря на это, ряды трубочистов давно пополнились «трубочистками» — по всей стране уже около сотни девушек освоили это ремесло.

А еще трубочисты в Германии по-прежнему официально приравнены к людям-талисманам, приносящим удачу. Об этом говорится на сайте их ассоциации. Завидя человека в колоритной униформе, многие суеверные граждане так и норовят завладеть одной из начищенных пуговиц или хотя бы выдернуть ворсинку из щетки на память. К таким проявлениям народной любви трубочисты относятся снисходительно и даже не вызывают полицию за покушение на казенную собственность.