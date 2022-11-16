Газовый кризис в Европе неожиданно сослужил добрую службу профессии трубочиста, которая в последние месяцы стала востребована как никогда — особенно в Германии. Как пишет Spiegel online, перед лицом приближающейся зимы немцы бросились заказывать камины и дровяные печи в качестве альтернативных источников обогрева своих домов. А значит, у немецких трубочистов, чья работа по-прежнему устроена по принципу средневековых гильдий, заметно прибавилось работы. Правда, власти ФРГ все же делают ставку на экологичное энергопотребление и надеются в будущем перевести «грязную» работу чистильщиков дымоходов на «зеленые» рельсы.
Как отмечают СМИ, на фоне страха перед дефицитом газа и роста цен на него немецкие бюргеры стали намного чаще покупать «различные установки по сжиганию твердых видов топлива, а именно — каминные печи, каминные топки, отопительные печи и даже открытые камины». Они были популярны в 1970–1980-е, а теперь считаются «пожирателями энергии». Спрос на них так высок, что производители не могут угнаться за всеми заказами, и на их выполнение теперь уходит до полугода. По всей стране используется более 11 миллионов таких установок, и их число растет. А ведь еще недавно немцы всерьез рассуждали о том, что профессии трубочиста в классическом виде совсем скоро грозит вымирание, ведь «там, где ничего не сжигается, не будет и каминов». Но оказалось, что хоронить трубочистов рано.
Их в Германии по-прежнему больше, чем в любой другой стране Европы и мира. В Федеральной ассоциации трубочистов ФРГ состоят более 20 тысяч работников этой профессии — одной из древнейших в Германии. Считается, что первые артели трубочистов пришли сюда в XIV веке через Альпы из северной Италии, где к тому времени научились ставить каменные трубы не только в феодальных замках, но и в простых жилищах. Примерно к 1500 году трубочисты начали расселяться по немецким городам, завязывая с кочевым образом жизни. Как раз с тех самых пор трубочистов, взявших на себя «черную» работу по очистке дымоходов от сажи, начали ассоциировать с людьми, приносящими удачу. Это не удивительно: они не только позволяли людям нормально обогреваться и готовить пищу, но и спасали целые поселения от пожаров.
Именно в Средневековье сформировался канонический, знакомый всем по сказкам братьев Гримм и Андерсена образ «черного человечка», перепачканного сажей, в цилиндре и сюртуке с медными пуговицами, которые надо потереть на счастье. Колоритная униформа по-прежнему утверждена в Германии как официальная, а вот в соседней Швейцарии у тамошних трубочистов упразднили шляпы-«котелки». Их разделение на мастеров и подмастерьев тоже осталось с тех времен. На трубочистов в Германии сейчас учат в профтехучилищах — не меньше трех лет. Там они осваивают всяческие премудрости — от техобслуживания выхлопных и вентиляционных систем до экологических нормативов. Затем немецкий трубочист вступает в гильдию и начинает как помощник трубочиста-мастера. Должно пройти не менее 12 лет, чтобы специалист получил право полностью самостоятельно обслуживать дымоходы и отвечать за противопожарную безопасность домовладений.
В последнее время немецкие трубочисты стали еще и консультантами по переходу на «умные» энергосберегающие технологии, обслуживанию тепловых насосов, солнечных и фотоэлектрических панелей. Каждый день они консультируют примерно 200 тысяч жителей ФРГ. Таких трубочистов уже не отличить от «белых воротничков»: традиционный дресс-код они променяли на обычный офисный костюм, вместо лестницы и щетки на длинном канате с гирькой у них ноутбуки и суперсовременные электронные датчики для измерения выбросов CO2. Считается, что за этим — будущее профессии трубочиста.
Впрочем, в Германии остается еще немало домов, которые отапливаются исключительно дровами и углем, особенно на востоке страны. Не случайно уровень зарплат у трубочистов там зачастую даже выше, чем на западе — редкий случай для бывших гэдээровских земель. К примеру, в Тюрингии трубочисты получают в среднем 1837 евро «чистыми», в то время как в вольном ганзейском городе Бремен — около 1617 евро.
К слову, в ГДР за трубочистами, имевшими свободный доступ в дома граждан, закрепилась дурная слава. Считалось (и не без оснований, как свидетельствуют архивы штази), что на них была возложена дополнительная обязанность следить за немецкими семьями и докладывать обстановку куда следует. До сих пор за каждым немецким районом и домом закреплены свои трубочисты (эдакие «участковые») — а ведь этот порядок ввел еще министр внутренних дел рейха и шеф СС Генрих Гиммлер! Даже в 2000-е годы в спальных окраинах Берлина проходили протесты против пункта в действующем «Законе о трубочистах», согласно которому бюргер не имеет права не пустить в дом трубочиста — в случае сопротивления хозяев последний имеет право войти вместе с полицией. В представителях этой профессии долго подозревали «шпионов».
Кстати, нацистский приказ, по которому трубочистом может быть только немецкий гражданин («истинный ариец»), в ФРГ был отменен только в 1969-м социал-демократическим канцлером Вилли Брандтом. А вот административное деление страны на 7888 районов, отданных под управы трубочистов, сохранилось до сих пор. Правда, с 2013 года, под давлением Еврокомиссии, немецкому государству пришлось отказаться от вековой монополии. Теперь граждане вправе отказаться от спущенного сверху муниципальщика и обратиться к услугам частных компаний. И — неслыханное дело — отныне устроиться трубочистом в Германии может дать иностранец из стран за пределами ЕС. Другое дело, что эта сфера остается довольно кастовой. В стране есть трубочисты в третьем, пятом и даже седьмом поколении, которые обслуживают дома с двухсотлетней историей (и это несмотря на все катаклизмы XX века!).
Как бы то ни было, эта профессия все еще считается одной из самых романтических, ведь она позволяет трубочистам, пользуясь служебным положением, встречать закаты на крышах и любоваться городами с высоты птичьего полета. Правда, работа эта требует недюжинной физической подготовки — один только рюкзак со снаряжением сравним по весу с экипировкой солдата бундесвера. Несмотря на это, ряды трубочистов давно пополнились «трубочистками» — по всей стране уже около сотни девушек освоили это ремесло.
А еще трубочисты в Германии по-прежнему официально приравнены к людям-талисманам, приносящим удачу. Об этом говорится на сайте их ассоциации. Завидя человека в колоритной униформе, многие суеверные граждане так и норовят завладеть одной из начищенных пуговиц или хотя бы выдернуть ворсинку из щетки на память. К таким проявлениям народной любви трубочисты относятся снисходительно и даже не вызывают полицию за покушение на казенную собственность.