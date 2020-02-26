https://static.news.ru/photo/4e6a37ae-5890-11ea-89fc-fa163e074e61_660.jpg Демонтаж барельефа маршала СССР Георгия Жукова в Одессе Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Городской совета Харькова принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова. За эту инициативу проголосовали 52 депутата, против — восемь.

Противники переименования заявили, что это нарушает законодательство Украины. Кроме того, по словам одного из них, результаты общественного обсуждения, которое проводилось по вопросу переименования на сайте горсовета, были фальсифицированы, сообщает сайт Vgorode.

Проспект Жукова был переименован в 2016 году в рамках реализации закона о декоммунизации. О возвращении ему прежнего названия харьковские власти просили ветеранские организации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Запорожье памятник Ленину переделали в фигуру экс-президента Петра Порошенко. Монумент установлен на одной из баз отдыха в регионе.