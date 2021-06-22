Гордон пригрозил россиянам изгнанием из Крыма

После возвращения Крыма Украине с полуострова выдворят всех россиян, переехавших туда с материковой части страны. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил журналист Дмитрий Гордон.

Телеведущий отметил , что ему очень жаль жителей Крыма, пострадавших от случившегося в регионе наводнения. Однако не всех, а лишь тех, кто жил там до перехода полуострова под юрисдикцию РФ.

Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут, — заявил Гордон.

По его словам, Украина «заберёт это всё назад».

При этом россиянам, покупающим в Крыму недвижимость, Гордон пригрозил тем, что потом у них «всё отберут», поскольку всё это «шатко» и «незаконно».

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина, США и ряд стран Запада не признали итоги референдума.

Ранее сообщалось, что украинская актриса Любовь Титаренко подвергла критике реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова на наводнение в Крыму.