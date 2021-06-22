Гордон пригрозил россиянам изгнанием из Крыма

После возвращения Крыма Украине с полуострова выдворят всех россиян, переехавших туда с материковой части страны. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил журналист Дмитрий Гордон.
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Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут, — заявил Гордон.
По его словам, Украина «заберёт это всё назад».
При этом россиянам, покупающим в Крыму недвижимость, Гордон пригрозил тем, что потом у них «всё отберут», поскольку всё это «шатко» и «незаконно».
Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина, США и ряд стран Запада не признали итоги референдума.
Ранее сообщалось, что украинская актриса Любовь Титаренко подвергла критике реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова на наводнение в Крыму.