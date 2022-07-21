Google перестал работать в Луганске

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Google перестал работать в Луганске, передает РИА Новости. Сообщается, что при попытке зайти в поисковик пользователи видят надпись о том, что к нему не удается получить доступ, так как превышено время ожидания ответа от сайта. Причины перебоев в работе платформы пока неизвестны.

21 июля глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник обвинил компанию в пропаганде терроризма и экстремизма, написав об этом в своем Telegram-канале. По его словам, западные интернет-платформы становятся информационным аналогом ракетных систем залпового огня: количество фейков и экстремистских материалов относительно действий на Украине там только увеличивается, несмотря на штрафы и решения суда.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предположил, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. По его словам, полноценной альтернативой YouTube должны стать платформа Rutube и видеосервисы соцсети «ВКонтакте».