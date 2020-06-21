Голосование на парламентских выборах Сербии завершилось

https://static.news.ru/photo/f022f786-b3f1-11ea-92fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Избирательная комиссия Сербии сообщила о закрытии избирательных участков в стране. Голосование на парламентских выборах завершилось.

Бюллетени прекратили принимать в 20:00 по местному времени (21:00 мск), передаёт РИА Новости. Серьёзных нарушений зафиксировано не было.

По состоянию на 18:00 (19:00 мск) явка составила 40,82%.

Выборы в Сербии проходят в условиях распространения коронавируса. Из-за этого все избиратели и сотрудники комиссий должны носить средства индивидуальной защиты и дезинфицировать руки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию, что привело к очередям.

Согласно данным соцопросов, на выборы придут около 45% от имеющих право голоса граждан. Жители выбирают из 21 блока, однако порог в 3% могут преодолеть только Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и движение руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.

Как писал NEWS.ru, два жителя Белграда подрались на избирательном участке. Инцидент произошёл в очереди в кабинку для голосования.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что полицейские сразу выехали на место ЧП. Один из участников конфликта заявил, что второй негодовал и ругался из-за того, что беременную жену первого пропустили без очереди. Другой заявил, что оппонент ударил его кулаком в голову.