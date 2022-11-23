Главы МАГАТЭ и Росатома обсудили создание защитной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщается в Twitter международной организации. Также на встрече обсудили вопросы безопасности ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС <...>, и по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты, — сказано в сообщении.

Ранее профессор Владимир Кузнецов заявил, что создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС может ухудшить обстановку на электростанции. Он назвал МАГАТЭ «импотентной» организацией, подконтрольной США, предположив, что передача Запорожской АЭС под ответственность МАГАТЭ приведет к «новому Чернобылю».

Профессор добавил, что значительная часть обстрелов ЗАЭС происходит по наводке работников электростанции, которые с помощью мобильной связи корректировали огонь ВСУ. По мнению эксперта, работникам электростанции нужно запретить использовать мобильные телефоны в течение рабочего дня, а также установить на территории ЗАЭС станции, которые бы глушили мобильную связь.