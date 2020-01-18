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Директор украинского авиазавода, входящего в оборонный комплекс страны, уволен за то, что сфотографировался в форме российского военного лётчика. Снимок, на котором «неподобающе» одетый менеджер позирует со своим отцом, был сделан на проходящем в Подмосковье авиационно-космическом салоне МАКС ещё в 2015 году, но обратили на него внимание лишь спустя несколько лет.

Давняя фотокарточка стоила мужчине карьеры. Он лишился должности всего через шесть дней после назначения. При этом сторонники такого увольнения заявляют, что своим поступком он опозорил свой народ и страну, потому как «во время войны в чужой форме ходят только предатели».

Пройдут десятки лет, а человек в форме нашего самого злейшего врага, человек в форме оккупанта, никогда не будет считаться другом Украины и не заслужит уважения, — написал в Facebook редактор информационного портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Это уже не первый случай, когда украинцы лишаются работы из-за связи с РФ. Так, украинский футбольный клуб «Агробизнес» недавно расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург. Спортсмен признался, что был в шоке от такого решения.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховная рада уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена фракции «Слуга народа» Богдана Яременко. Осенью прошлого года нардеп оказался в центре секс-скандала из-за переписки с девушкой в онлайн-сети знакомств во время работы в сессионном зале парламента.