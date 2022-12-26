Главу Генштаба Сербии отправили на границу с Косово

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич после совещания с премьер-министром страны Аной Брнабич отправил главу Генерального штаба Милана Мойсиловича на границу с частично признанным Косово. Сам военный в беседе с журналистами заявил, что сложившаяся ситуация требует присутствия сербской армии на границе, передает Pink TV. По словам Мойсиловича, он направляется в Рашку — город в десяти километрах от границы Сербии и Косово. Ранее стало известно о выстрелах возле патруля миссии НАТО в Косово (KFOR).

В настоящее время я нахожусь в пути, направляюсь в Рашку, задачи, поставленные перед сербской армией, точны, ясны и будут полностью реализованы, — заметил глава Генштаба.

Накануне снайперы полицейского спецназа Косово прибыли на север самопровозглашенной республики, в город Лепосавич. Как отмечает сербская сторона, отправка бойцов противоречит гарантиям международной миссии под эгидой НАТО и миссии Евросоюза (EULEX).

Как сообщалось прежде, спецназ косовской полиции обстрелял сербов, которые находятся на баррикадах на севере автономного сербского края Косово и Метохии. Отмечается, что информация о жертвах не поступала. По данным журналистов, столкновения около баррикад произошли 25 декабря в 19:45 по местному времени (21:45 мск) в населенном пункте Зубин-Поток. Александр Вучич после инцидента провел консультации с Брнабич и командованием вооруженных сил страны.