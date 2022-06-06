Главу финской разведки удивила реакция России на расширение НАТО Глава SUPO Пелттари: удивительно, но Россия не давит на Финляндию из-за НАТО

Фото: Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press

Хельсинки, Финляндия

Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари заявил, что Россия не оказывает давления на Хельсинки после того, как страна объявила о желании вступить в НАТО. Такое поведение Москвы он назвал «удивительным» в интервью Financial Times.

Пока всё достаточно спокойно, и будем надеяться, что всё так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество, — рассказал глава SUPO.

При этом Пелттари не уточнил, какой именно реакции ожидали в Финляндии от Москвы.

Ранее стало известно, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли удастся согласовать к саммиту Альянса в Мадриде, так как приём в НАТО новых членов представляет собой весьма долгосрочный процесс, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, Турция не заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, «хотя точно будет выдвигать определённые условия».