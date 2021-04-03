16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Главнокомандующий ВСУ уверен, что Украина усилит НАТО

14:39, 04 апреля 2021 22
Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Украинская армия стала за последние годы настоящими щитом Европы, а вступление страны в НАТО сможет усилить сам Альянс. С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.

За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евро-атлантической безопасности, — приводит РИА Новости выдержку из заявления Хомчака к 72-летию образования организации.

Он отметил, что ВСУ активно взаимодействует с НАТО по ключевым направлениям, а в 2021 году украинская армия примет участие в 12 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на её территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАТО с годовщиной в Twitter, отметив, что ожидает «продолжения практического сотрудничества» и поддержки Киева в его намерениях стать полноценным членом Альянса.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что у России и НАТО нет направлений для сотрудничества, поэтому отношения будут становиться ещё более конфронтационным, чем отношения Москвы и Вашингтона. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Москва якобы «дестабилизирует ситуацию в соседних странах», продолжает наращивание военной мощи, а также «подавляет политическое инакомыслие». 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео