Главнокомандующий ВСУ уверен, что Украина усилит НАТО

Он отметил, что ВСУ активно взаимодействует с НАТО по ключевым направлениям, а в 2021 году украинская армия примет участие в 12 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на её территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАТО с годовщиной в Twitter, отметив, что ожидает «продолжения практического сотрудничества» и поддержки Киева в его намерениях стать полноценным членом Альянса.