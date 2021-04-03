Главнокомандующий ВСУ уверен, что Украина усилит НАТО

https://static.news.ru/photo/ad914bba-953d-11eb-8713-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Украинская армия стала за последние годы настоящими щитом Европы, а вступление страны в НАТО сможет усилить сам Альянс. С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.

За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евро-атлантической безопасности, — приводит РИА Новости выдержку из заявления Хомчака к 72-летию образования организации.

Он отметил, что ВСУ активно взаимодействует с НАТО по ключевым направлениям, а в 2021 году украинская армия примет участие в 12 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на её территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАТО с годовщиной в Twitter, отметив, что ожидает «продолжения практического сотрудничества» и поддержки Киева в его намерениях стать полноценным членом Альянса.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine . The Army of is strong & continues needed reforms — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Как сообщал NEWS.ru, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что у России и НАТО нет направлений для сотрудничества, поэтому отношения будут становиться ещё более конфронтационным, чем отношения Москвы и Вашингтона. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Москва якобы «дестабилизирует ситуацию в соседних странах», продолжает наращивание военной мощи, а также «подавляет политическое инакомыслие».