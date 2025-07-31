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31 июля 2025 в 11:34

Глава САП раскрыл, что на самом ждет антикоррупционные органы на Украине

Клименко: давление на НАБУ и САП продолжится после возвращения независимости

Фото: Социальные сети

Давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру продолжится даже в случае принятия закона о возвращении им независимости, заявил руководитель САП Александр Клименко. В интервью британской газете Times он пояснил, что противники этих органов будут использовать клевету, провокации и другие грязные методы.

Никто не отказался от своих планов помешать нам эффективно работать. <…> Один из детективов НАБУ уже отказался расследовать деликатное дело, опасаясь, что может стать объектом преследования <…> Информаторы также приостановили сотрудничество с нами, опасаясь раскрытия их личных данных, — отметил Клименко.

Ранее представитель МИД Германии Мартин Гизе заявил, что ведомство внимательно изучит проект украинского лидера Владимира Зеленского, касающийся работы НАБУ САП. Он также призвал Киев «восстановить утерянное доверие», как можно скорее, приняв новый закон.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-партнеры планируют построить элитные особняки в поселке Козин под Киевом. По его словам, информация об этом имеется у НАБУ.

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