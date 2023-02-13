Глава РСМД высказался о дальнейшей карьере Арестовича Глава РСМД Кортунов: Арестович может построить собственную политическую карьеру на Украине

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович может построить на Украине собственную политическую карьеру без помощи нынешнего главы государства, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он рассказал Lenta.ru, что Арестович – яркий и красноречивый человек, поэтому его может ждать успех на политической арене.

Он строит собственную политическую карьеру на случай, если Украину будут преследовать неудачи на поле боя и потребуется какая-то фигура, которая будет предлагать альтернативные варианты разрешения конфликта. <…> Поскольку человек он яркий и красноречивый, то здесь его может ждать успех, — заявил глава РСМД.

Кортунов считает, что действия экс-советника могут быть связаны с договоренностями с Зеленским. По его мнению, Арестович должен как медийная фигура повлиять на ту часть украинцев, которая оказалась внезапно недовольна действиями нынешней власти. Он может организовать партию, но при этом не бросать вызов действующему президенту Украины.

При этом глава РСМД отметил, что для Арестовича такое положение сопряжено с рисками, и существует вероятность, что он действует самостоятельно в своих интересах. По словам Кортунова, отличить реальную критику от национального предательства сейчас очень трудно.

Это не означает, что у Арестовича есть какие-то каналы коммуникации с Москвой. Но мне кажется вполне возможным, что он может рассчитывать на то, что станет более рукопожатной фигурой, чем некоторые из его уже бывших коллег в администрации президента, — заключил Кортунов.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее объяснил, что Арестович нужен Украине в качестве обезболивающего для жителей страны. По его словам, украинская пропаганда складывала легенды о неприступности Артемовска и настроение украинцев из-за отступления ВСУ из города может резко измениться. Поэтому Арестович пытается успокоить народ и объяснить, что во взятии Артемовска нет ничего страшного.