Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на слова советника главы офиса президента Владимира Зеленского Александра Бевза. Проект соглашения планируют подготовить до конца следующей недели, а детали разрабатываются политико-юридической и военной подгруппами.

Финализировать проект гарантий безопасности для Украины планируют до конца следующей недели. <...> В видении Украины это должна быть система двусторонних обязательных договоров, ратифицированных парламентами соответствующих стран, — передает телеканал.

По данным источника, военные гарантии включают поставки вооружения, финансовую поддержку, обмен разведданными, проведение учений и совместных тренировочных миссий. Рамочный вариант обсуждается сейчас, подписание и ратификация договоров потребуют дополнительного времени.

Ранее американский политический обозреватель Стив Гилл заявил, что отказ Зеленского от территориальных уступок значительно затягивает урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что прекращение безвозмездной американской помощи и неспособность ЕС удовлетворить потребности Киева в ресурсах продлят боевые действия как минимум на несколько месяцев.