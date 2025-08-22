Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 20:25

Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины

Проект гарантий безопасности Украины подготовят до конца следующей недели

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на слова советника главы офиса президента Владимира Зеленского Александра Бевза. Проект соглашения планируют подготовить до конца следующей недели, а детали разрабатываются политико-юридической и военной подгруппами.

Финализировать проект гарантий безопасности для Украины планируют до конца следующей недели. <...> В видении Украины это должна быть система двусторонних обязательных договоров, ратифицированных парламентами соответствующих стран, — передает телеканал.

По данным источника, военные гарантии включают поставки вооружения, финансовую поддержку, обмен разведданными, проведение учений и совместных тренировочных миссий. Рамочный вариант обсуждается сейчас, подписание и ратификация договоров потребуют дополнительного времени.

Ранее американский политический обозреватель Стив Гилл заявил, что отказ Зеленского от территориальных уступок значительно затягивает урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что прекращение безвозмездной американской помощи и неспособность ЕС удовлетворить потребности Киева в ресурсах продлят боевые действия как минимум на несколько месяцев.

Украина
США
гарантии
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.