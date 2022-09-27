Глава МВД Грузии заявил, что не видит оснований закрывать границу с Россией

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У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские граждане всегда приезжали и будут приезжать в Грузию.

Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? - задал вопрос Гомелаури.

Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила, что грузинские оппозиционеры стараются убедить правительство в закрытии границ и введении визового режима для россиян на фоне их массовой эмиграции после частичной мобилизации 21 сентября. Она также сообщила, что очереди из машин на границе достигают 15 километров, и выразила уверенность в том, что с 26 сентября пересечь границу не смогут мужчины — граждане РФ в возрасте с 18 до 55 лет. Она аргументировала это тем, что большое количество россиян в Грузии представляют собой прямую угрозу национальной безопасности страны. Однако ни о введении визового режима, ни о закрытии границ с тех пор не сообщалось.

Между тем на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули пункт мобилизации для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, представители военкомата вручают повестки жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву.