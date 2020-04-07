Глава Минздрава Франции заявил, что страна ещё не достигла пика пандемии

Франция пока не достигла пика пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Оливье Веран.
Мы всё ещё находимся в стадии обострения эпидемии, — сказал глава Минздрава в эфире BFM TV.
Веран подчеркнул, что введённые на территории страны карантинные меры будут действовать столько, сколько потребуется.
Во Франции число жертв COVID-19 превысило 8,9 тысячи: около 6,5 тысячи пациентов умерли в больницах, остальные — в медико-социальных учреждениях. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр предупредил население о тяжелейшем со времён Второй мировой войны кризисе, писал NEWS.ru.
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