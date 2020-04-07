Глава Минздрава Франции заявил, что страна ещё не достигла пика пандемии

https://static.news.ru/photo/0c3abd50-78a1-11ea-b290-fa163e074e61_660.jpg Оливье Веран Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция пока не достигла пика пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

Мы всё ещё находимся в стадии обострения эпидемии, — сказал глава Минздрава в эфире BFM TV.

Веран подчеркнул, что введённые на территории страны карантинные меры будут действовать столько, сколько потребуется.

Во Франции число жертв COVID-19 превысило 8,9 тысячи: около 6,5 тысячи пациентов умерли в больницах, остальные — в медико-социальных учреждениях. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр предупредил население о тяжелейшем со времён Второй мировой войны кризисе, писал NEWS.ru.