Глава Минобороны Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e385876-8ef3-11ea-bee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российских военных медиков за помощь. Те с 3 апреля помогали в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, прибывшие на подмогу специалисты «были там, где тяжелее всего».

Министр отметил, что Россия пришла на помощь несмотря на то, что противостоит эпидемии на своей земле.

Они тут не просто выполняют приказ как военнослужащие, но и потому, что искренне хотели этого и любят народ, которому помогают, — цитирует Вулина РИА Новости.

Глава Минобороны высказал сожаление в связи с тем, что «некоторые страны в регионе не смотрели на это таким образом».