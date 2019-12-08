https://static.news.ru/photo/afe404e0-19d1-11ea-b0cf-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четвёрки» намерен добиваться мира в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, глава государства будет отстаивать интересы всех украинцев, разделённых «российской агрессией и пропагандой».

Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране — единственная цель президента и всей переговорной команды, — написал Пристайко в Twitter.

Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 декабря 2019 г.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также лидеров России, Франции и Германии. Новая встреча состоится 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Были проработаны как основные принципы, так и возможные вариации, которые могут быть озвучены в ходе переговоров во французской столице.