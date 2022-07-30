Глава МИД Сербии: албанцы готовят «ад» для сербов в Косово Глава МИД Сербии рассказал об угрозах со стороны албанских властей Косово

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Никола Селакович

Албанская сторона «готовит ад» в Косово и Метохии на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, передает ТАСС. Министр добавил, что 31 июля президент страны Александр Вучич выступит с обращением к нации.

Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни. Президент Сербии Александр Вучич сегодня встретится с представителями сербов из Косоваои Метохии. Ситуация в регионе достигает кульминации, — заявил Селакович.

Проалбанское руководство самопровозглашенной Республики Косово ранее заявило, что в регионе с 1 августа теряют силу выданные Сербии документы. Владельцам таких документов будет выдаваться временное разрешение на въезд. С 1 августа местные власти также будут требовать перерегистрировать автомобили с сербскими номерами на номера RKS «Республика Косово».

Белград отказался признавать такие номера на своей территории. По достигнутому осенью 2021 года соглашению, на въезде со стороны косовских КПП новую маркировку необходимо заклеить стикером с сербским гербом и литерами КМ, «Косово и Метохия» — официальное название региона по версии Сербии.

17 июля между Сербией и Хорватией вспыхнул крупнейший скандал в новейшей истории. Власти Хорватии запретили президенту Сербии посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. В Белграде назвали это решение скандальным и антиевропейским.