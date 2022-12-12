Глава МИД Германии осудила заявления Сербии по Косово Глава МИД ФРГ Бербок: предложение об отправке сербских сил в Косово является неприемлемым

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Позиция, в рамках которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она также отметила, что в целом риторика Сербии в отношении самопровозглашенной республики не способствует снятию напряжения. Свое мнение немецкий дипломат высказала в личном аккаунте в Twitter.

Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо, — написала Бербок.

Она подчеркнула, что полностью поддерживает диалог между сторонами под шефством Евросоюза.

В воскресенье, 11 декабря, спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово силой взял объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. По данным СМИ, вооруженные повстанцы с бронетехникой выгнали из здания охранника, сорвали флаги Сербии и временно там разместились.

Днем ранее на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере края. Он также призвал гарантировать свободу передвижения в регионе. После этого президент Сербии Александр Вучич в экстренном порядке созвал национальный Совет безопасности.