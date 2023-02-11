Глава МИД Германии назвала оружие «не игрушкой» для Украины

Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала к осторожности в дискуссиях о поставках оружия Украине, подчеркнув, что речь идет «не об игрушках», а о тяжелой военной технике. В интервью газете Tagesspiegel она также заявила, что вопрос поставки Киеву боевых самолетов сейчас не стоит на повестке. Бербок отметила, что сначала необходимо реализовать предыдущие решения по военной поддержке ВСУ, которые непросто даются немецким властям.

Это (возможные поставки самолетов. — NEWS.ru) не та дискуссия, которую мы ведем. <...> Речь идет не об игрушках, а о тяжелой военной технике. В связи с этим необходимо тщательно все обдумывать, — сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ также признала ошибкой свое заявление о том, что «европейские страны ведут войну против России». В свое оправдание министр привела пословицу о том, что «не ошибается тот, кто не живет». При этом в дипведомстве ФРГ ранее объяснили слова Бербок тем, что таким образом она пыталась подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и G7 в противостоянии России.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять Киеву боевые самолеты, как и отправлять на Украину свои войска. По его словам, это невозможно «ни в коем случае».