Глава МИД ФРГ заявил, что Израиль и ОАЭ проведут первую встречу 6 октября

https://static.news.ru/photo/e0404544-0739-11eb-9113-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министры иностранных дел Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Габи Ашкенази и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян проведут 6 октября в Берлине первую совместную встречу с главой германской дипломатии Хайко Маасом.

Во вторник министр иностранных дел Маас примет своих коллег из Израиля и ОАЭ, — говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

По словам Мааса, Германия сделает всё, чтобы быть хорошим организатором встречи ради диалога обоих государств о том, как будут выглядеть их будущие двусторонние отношения, передаёт ТАСС.

ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации связей 15 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что введение новых санкций в отношении России будет неизбежно, если специалисты Организации по запрещению химического оружия подтвердят, что результаты исследований проб российского оппозиционера Алексея Навального верны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.