Глава МИД ФРГ рассказал о целях правительства по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/8ae2391a-72cb-11eb-8704-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Правительство Германии нацелено на создание условий для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью порталу The Pioneer.

Главный приоритет — создать условия для завершения [строительства] этого трубопровода. Фактически мы сказали всё по этому вопросу, — приводит агентство DPA выдержку из интервью министра.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что вопрос юридического статуса газопровода «Северный поток — 2» был исследован профильной службой Еврокомиссии и закрыт в Евросоюзе для всех, кто уважает закон. Он отметил, что Россия на 100% выполняет свои договорные обязательства в связи с этим проектом.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова положительно оценила позицию властей Германии в ситуации со строительством «Северного потока — 2». По её мнению, это является примером отстаивания своих интересов суверенным государством.

Опасения по вопросу реализации российско-германского проекта регулярно высказывают в США, поскольку поставки российского газа в Европу через Балтику, минуя территорию Украины, лишат Киев значительной части доходов. Кроме того, американцы заинтересованы в продаже своего дорогого сжиженного природного газа в Европу.