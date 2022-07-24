Глава МИД ФРГ оправдалась за слова о бунте немцев из-за нехватки газа

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что специально выбрала утрированную формулировку о бунтах немцев из-за нехватки российского газа. Дипломат пояснила, что подразумевала целый ряд вопросов, который связан с отказом Германии от эмбарго на газ из России. По её словам, Берлин не может себе позволить себе резко отказаться от российских поставок природного газа, сообщает телеканала NTV.

Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго, — пояснила Бербок.

Она указала на то, что в случае отказа компании Siemens ремонтировать турбину для газопровода «Северный поток — 1» Германия откажется от предоставления Киеву финансовой и военной помощи.

Англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для британского еженедельного журнала The Spectator ранее написала, что Германия «попала в ловушку Путина» из-за антироссийских санкций. Автор материала при этом уточняет, что Берлин сам создал эту ловушку, из которой «нет легкого выхода». Она добавила, что общая мораль населения падает, а главной темой стали цены на энергоносители. Она призвала немецкое правительство взять на себя ответственность за принятые решения по российским энергоресурсам и подготовить рядовых немцев к «суровой зиме».