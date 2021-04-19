Глава МИД ФРГ: Евросоюз продолжит давление на РФ из-за ситуации с Навальным

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Берлин и Евросоюз не намерены ослаблять давления на Москву в связи с ситуацией с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Высокопоставленный дипломат отметил, что целью ЕС по-прежнему остаётся освобождение осуждённого, пишет ТАСС.

Хорошая новость в том, что, по всей видимости, Навальный получил медицинскую помощь. Однако наша обеспокоенность от этого не стала меньше. Нашей целью остаётся его освобождение, — сказал Маас на пресс-конференции в Берлине.

Он добавил, что Германия не ослабит своего давления — ни на двусторонней основе, ни как ЕС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попросил руководство РФ пустить к оппозиционеру Алексею Навальному медиков, которым доверяет последний. Ситуация с Навальным остаётся также неизменным объектом внимания и США. Там обеспокоены его возможной смертью в тюрьме — в этом случае, как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джек Салливан, для России «будут последствия».

Как сообщалось, Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет. По последним данным, оппозиционера намерены перевести из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире.