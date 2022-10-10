Глава Львовской области сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре Глава Львовской области Козицкий сообщил об ударах по объектам энергетической инфраструктуры региона

Фото: Соцсети

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в своем Telegram-канале об ударах по энергетической инфраструктуре региона. Он призвал местных жителей не покидать укрытий.

Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации позже. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов, — написал Козицкий.

Он также попросил сограждан не распространять никаких фото и видео и воздержаться от предположений по поводу происходящего.

Об ударах по энергетической инфраструктуре написал в Telegram-канале и глава Житомирской области Виталий Бунечко. По его словам, часть потребителей переведена на резервные источники питания.

Ранее очевидцы сообщили, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12. Позднее украинские СМИ сообщили, что взрывы были слышны в Днепре, Тернополе, Виннице, Хмельницкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации в соцсетях указал, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей Украины не покидать укрытий.