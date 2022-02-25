Глава Львовской области объявил о введении комендантского часа

Во Львовской области Украины вводится комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 06:00. Об этом на брифинге заявил глава региона Максим Козицкий, сообщается на сайте областной администрации.
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Накануне комендантский час был введён в Киеве. Мэр города Виталий Кличко назвал это вынужденным шагом для обеспечения безопасности жителей в условиях военного положения. Он пояснил, что в период комендантского часа общественный транспорт работать не будет, а станции метро будут круглосуточно доступны в качестве укрытия. Кличко также порекомендовал горожан как можно реже выходить на улицу.
Ранее «Украинская правда» сообщила, что в Киеве добровольцам выдали на руки 10 тысяч автоматов для защиты города. Их отправляют патрулировать улицы города. В Верховной раде пояснили, что речь идёт о киевлянах, которые самоорганизовались и подчиняются командованию сил территориальной обороны.