https://static.news.ru/photo/19edb734-710a-11ea-b494-fa163e074e61_660.jpg Фото: glava-lnr.info

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, который определяет новую государственную границу с Украиной. Как следует из документа, она соответствует нынешней линии соприкосновения.

До этого госграница была установлена республиканскими властями в пределах всей Луганской области Украины.

Определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики и территории Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина приравнивается к статусу государственной границы, — сказано в тексте указа, который опубликован на сайте главы ЛНР.

Документ предписывает профильным ведомствам установить пункты пропуска людей и транспорта, вне которых пересечение пограничной территории запрещено.

Другим распоряжением Пасечник внёс изменения в изданный ранее указ о введении дополнительных временных ограничений, связанных с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Предыдущий документ полностью закрыл въезд на территорию ЛНР с территории Украины, подконтрольной властям в Киеве.

Новый же разрешает въезжать в республику гражданам, зарегистрированным на её территории, но только в составе организованных групп. При этом предусмотрен обязательный карантин в случае симптомов инфицирования. Также отмечается, что «въезд может быть осуществлён по мере необходимости, но не чаще 1-го раза в 2 недели на основании отдельного решения чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР».

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство России исключило ДНР и ЛНР из списка территорий, жителям которых запрещён въезд в Россию из-за коронавируса. Власти РФ объяснили это решение «экономической и транспортной блокадой» Украиной.