Правительство России исключило ДНР и ЛНР из списка территорий, жителям которых запрещён въезд в Россию из-за коронавируса. Власти РФ объяснили это решение «экономической и транспортной блокадой» Украиной.
Санитарно-карантинный контроль этих людей будет осуществлять Роспотребнадзор, говорится в распоряжении,
Как ранее писал NEWS.ru, движение через линию соприкосновения на границе ДНР с Украиной закрылось с 21 марта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин.
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