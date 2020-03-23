https://static.news.ru/photo/e359f9f0-6d01-11ea-88aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Правительство России исключило ДНР и ЛНР из списка территорий, жителям которых запрещён въезд в Россию из-за коронавируса. Власти РФ объяснили это решение «экономической и транспортной блокадой» Украиной.

Санитарно-карантинный контроль этих людей будет осуществлять Роспотребнадзор, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал NEWS.ru, движение через линию соприкосновения на границе ДНР с Украиной закрылось с 21 марта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин.