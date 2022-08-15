Россию и США призвали возобновить переговоры о ядерном оружии Председатель ДНЯО Злаувинен призвал Россию и США возобновить переговоры о ядерном оружии

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Густаво Злаувинен

Переговоры по договору, который должен сменить СНВ-3 (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), будут долгими, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен. Он призвал Россию и США возобновить диалог как можно скорее, чтобы успеть прийти к соглашению до 2026 года, когда истечет срок действия нынешнего договора.

Переговоры о продлении или о новой форме СНВ-3 займут много времени. <...> И поэтому чем раньше они начнут, тем больше у них шансов договориться о чем-то до 2026 года, — сказал Злаувинен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие замены СНВ-3 по истечении срока его действия самым негативным образом скажется на международной безопасности и стабильности. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры, но Вашингтон «де-факто не проявляет интереса к каким-либо субстантивным контактам».

8 августа в МИД России рассказали, что Москва уведомила Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекции по договору об СНВ. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято ввиду попытки США перезапустить инспекционную деятельность на условиях, дающих Соединенным Штатам одностороннее преимущество. В МИД пояснили, что если перезапуск произойдет, то Россия фактически лишится возможности проводить инспекции на территории США.