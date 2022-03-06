Глава Евросовета заявил о разногласиях между странами в теме расширения ЕС

В Евросоюзе существуют разногласия по поводу расширения сообщества, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. От также отметил в интервью воскресной газете «Журналь дю Диманш», что вопрос увеличения числа членов организации планируется обсудить на саммите ЕС во французском Версале, который пройдёт 10--11 марта.

Мы будем обсуждать расширение Евросоюза, в том числе за счёт Грузии и Молдавии, даже если это сложно и вызывает среди нас разногласия. В Версале мы проведём дискуссии, чтобы уточнить нашу позицию, касающуюся европейского будущего наших соседей, — сказал Мишель.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что только сильная и сплочённая Европа способна играть важную роль в многополярном мире. В связи с этим ЕС следует ускорить процесс вступления в сообщество стран Западных Балкан.

В Еврокомиссии отмечали, что принятие стран Западных Балкан в ЕС относится к геостратегическим целям сообщества. При этом делался акцент на том, что процесс вступления этих стран должен быть основан на взаимном доверии и чётких обязательствах сторон. Механизм поддержки евроинтеграции стран Западных Балкан — Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории — был инициирован Германией в 2014 году.