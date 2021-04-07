Оставшаяся без стула в Турции глава ЕК отреагировала на инцидент

https://static.news.ru/photo/fe7638ac-97bc-11eb-b30d-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/vonderleyen

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поручила своей команде принять меры, дабы в предотвратить во время следующих международных визитов ситуацию, подобные той, что произошла накануне в Анкаре — на официальных переговорах и протокольной фотосъёмке чиновница осталась без стула рядом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и руководителем Евросовета Шарлем Мишелем, рассказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Фон дер Ляйен пришлось довольствоваться диваном в стороне от Эрдогана, хотя она имеет равный статус с Мишелем. По словам Мамера, заминка не повлияла на ход встречи, и стороны обсудили все запланированные вопросы.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен попросила свою команду получить разъяснения, а также убедиться, что в будущем ничего подобного не произойдёт <...> Протокольная служба Еврокомиссии не принимала участие в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений <...> Но она (фон дер Ляйен. — NEWS.ru) предпочла уделить внимание сути вопроса, а не протоколу или форме. Этого ждут от неё и граждане, — цитирует Мамера РИА Новости.

Накануне руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о скором совещании глав МИД 27 стран Евросоюза по поводу якобы военной активности РФ на границе с Украиной. За последние несколько дней представители западных государств неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями Киева о возможном наращивании ВС РФ вдоль совместных рубежей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что манёвры армии РФ на своей территории не должно волновать зарубежных партнёров, так как ВС РФ никому из них не угрожают.

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