Гинцбург рассказал об увеличении темпов производства «Спутника V» в Италии

https://static.news.ru/photo/ec7ec444-8654-11eb-8327-96000091f725_660.jpg Фото: АГН/«Москва»

Объём производства вакцины российского производства «Спутник V» в Италии может достичь 10 млн доз в месяц. Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

На территории Итальянской Республики налаживается производство, причём в очень больших масштабах <...>, где-то к маю месяцу идёт речь о том, что будет производство выпускать до 10 млн доз в месяц, — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Эксперт добавил, что ведутся переговоры по налаживанию производства российской вакцины в других странах Европейского союза, в том числе в ФРГ и Франции. Кроме того, Гинцбург отметил, что до настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от вакцинации «Спутником V».

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже несколько месяцев на Западе ведётся кампания против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По её словам, российская сторона предложила иностранным дипломатам и корреспондентам привиться «Спутником V», «основываясь на наших обязательствах по Венской конвенции, дипломатической практике».