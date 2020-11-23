Немецких бизнесменов обяжут брать в партнёры женщин

https://static.news.ru/photo/1e5e735e-2d83-11eb-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Правящий блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, совместно с Социал-демократической партией Германии выступил с инициативой введения квот для повышения количества женщин в высшем руководстве немецких компаний. Замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов назвал эту попытку принудительно уравнять мужчин и женщин в правах абсолютно правильным решением.

Закрепляется гендерное равенство не только в представительстве правления концернов, но и равенство по оплате. Конечно, до объективного равенства ещё далеко. Но матушка природа одарила женщин таким же умом и способностями, как и мужчин, — сообщил порталу «Политика сегодня» Белов.

По данным фонда AllBright, доля женщин в высшем руководстве германских компаний в настоящий момент составляет 12,8%. При этом в США женщины занимают 28,6% руководящих должностей.

С точки зрения рынка труда это решение принудительное, а потому вызывает негативную реакцию, в первую очередь, я думаю, мужской части населения, которое преобладает в правлении концернов, — считает политолог.

Белов выразил уверенность, что квоту по количеству женщин на постах компаний так быстро восполнить не удастся, он предположил, что какое-то время будет действовать переходный период. Также эксперт не исключил, что в немецком бизнесе участятся случаи недобросовестного отношения к женщинам, принятым на руководящие должности, им будут подставлять «подножки», чтобы доказать неправильность назначения.

Как писал NEWS.ru, около 70% женщин, работающих в средствах массовой информации, подвергались преследованиям, угрозам и нападениям. Об этом говорится в исследовании Международного фонда IWMF и сервиса для женщин-журналистов TrollBusters. Социологи опросили 597 человек, работающих в различных медиа в разных странах. При этом 63% опрошенных заявили, что им угрожали в Сети, 58% заявили, что угрозы исходили лично в их адрес, 26% подвергались физическому нападению, каждый десятый респондент ответил, что столкнулся с угрозой смерти. Отмечается, что треть из тех, кому угрожали, вынуждены были из-за этого уйти из профессии.