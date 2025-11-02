Германия вводит бесполетную зону над некоторыми объектами В Германии введут бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

Правительство Германии планирует запретить полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя Министерства окружающей среды. Данная мера связана с участившимися случаями обнаружения беспилотников в воздушном пространстве.

Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи, — говорится в материале.

Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп заявил, что власти Германии сами создают трудности в борьбе с беспилотниками из-за законодательных рамок, принятых в процессе денацификации после Второй мировой войны. В частности, проблемой является запрет на привлечение бундесвера для решения задач внутренней безопасности государства.

Кроме того, Министерство обороны ФРГ одобрило контракты на поставку беспилотников от трех фирм без должной проверки. По имеющимся данным, успешные испытания прошли только дроны-камикадзе одного производителя, а совокупный объем сделок достигает примерно €900 млн (83,8 млрд рублей).