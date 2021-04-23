Германия потратила €750 млн на поддержку провальной «арабской весны»

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Немецкие власти за 10 лет потратили больше €750 млн на поддержку стран «арабской весны» (волны протестов в арабских странах), но она провалилась. Об этом рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас на конференции EuropaCamp 2021, передаёт РИА Новости.

По его словам, во время уличных выступлений жители арабских стран рассчитывали на демократизацию. Спустя десять лет с начала этих процессов «отрезвление велико», отметил дипломат.

Если исходить из ожиданий тех, кто тогда выходил на улицы, то нужно сказать, что она («арабская весна». — NEWS.ru) провалилась. — подчеркнул он.

Маас отметил, что протесты никогда не были тем, на что некоторые рассчитывали. При этом немецкие власти потратили «более трёх четвертей миллиарда евро» на создание демократических институтов в арабских государствах.

Эти процессы занимают много лет. Считать, что после демонстраций, которые были, система, которая существовала в своей основе на протяжении десятилетий и столетий, может быть за несколько лет изменена, это иллюзия, — заключил он.

«Арабская весна» — волна протестов и восстаний, которые привели к революциям в Тунисе, Йемене и Египте, гражданской войне в Ливии и Сирии. Также люди выступали в Бахрейне, Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре.

На волне этих протестов 25 января 2011 года, в Египте начались антиправительственные выступления. Массовые демонстрации, которые состоялись на площади Тахрир, вскоре распространились по всей Арабской Республике. События конца января и начала февраля 2011-го привели к отставке правительства, затем — к свержению президента Хосни Мубарака и переходу власти в руки Высшего совета вооружённых сил. NEWS.ru писал, как изменился Египет спустя 10 лет после «арабской весны».