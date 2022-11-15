Германия первой в ЕС национализирует российские активы

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Германия первой среди стран ЕС собирается национализировать российские активы. Речь идет о бывшем подразделении «Газпрома» Gazprom Germania, которое теперь называется SEFE, пишет «Коммерсант».

Правительство Германии хочет купить 100% акций SEFE, чтобы защитить ее от банкротства. Кредит компании в банке будет увеличен с €11,8 млрд до €11,8 млрд до €13,8 млрд. Большая часть этого кредита будет конвертирована в акционерный капитал компании.

В бывшую Gazprom Germania GmbH входили зарегистрированный в Лондоне Gazprom Marketing & Trading Ltd, который торговал газом по всей Европе, оператор ПХГ в Европе и Австрии Astora и немецкие сбытовые компании WIEH и Wingas.

После начала спецоперации на Украине Минэкономики Германии поручило передать Gazprom Germania в ведение Федерального сетевого агентства, а в мае Россия ввела ответные санкции, запретив любые сделки с компаниями группы Gazprom Germania.

До этого момента правовой статус собственников компании оставался неопределенным, но сейчас немецкие власти планируют национализировать ее из-за надвигающейся неплатежеспособностью, которая поставит под угрозу поставки газа в Германию.

Еврокомиссия одобрила схему национализации 12 ноября. Согласно этой схеме, существующий уставной капитал SEFE в €225,6 млн будет обнулен, что «фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера». После этого компания выпустит новые акции с той же номинальной стоимостью.

Это первый случай полной национализации активов российских государственных компаний в Европе. До сих пор речь шла об ограничениях, внешнем управлении, но не о смене собственника.

Ранее польские власти решили изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ. «Газпрому» и польскому нефтегазовому гиганту PGNiG принадлежат 48% акций EuRoPol Gaz, а также польская часть магистрального газопровода Ямал — Европа.