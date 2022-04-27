Германия приготовилась к рецессии в случае эмбарго на российский газ Кабмин ФРГ снизил прогноз роста ВВП с 4,1% до 2,2% в случае отмены поставок газа из России

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Правительство ФРГ снизило прогноз роста ВВП в 2022 году с 4,1% до 2,2%, сообщает ПРАЙМ. Однако, по словам министра экономики Германии Роберта Хабека, это консервативная оценка. Если же прекратятся поставки в страну российского газа, то экономику ждёт рецессия, добавил он.

Мы платим эту цену высокой стоимостью на энергетику, высокой инфляцией и замедлившимся экономическим ростом, — сказал Хабек.

По оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере €180 млрд в ВВП в текущем году. Согласно данным Центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста экономики от прогнозируемого в 2022 году.

Ранее кандидат политических наук Анатолий Иванов заявил, что Германии придётся согласиться с условиями России об оплате газа в рублях и открыть счёт в российской валюте, чтобы избежать нехватки энергоресурсов в стране. Он подчеркнул, что требования РФ об оплате газа не противоречат условиям заключённых со странами Евросоюза контрактов.