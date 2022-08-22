Генсек ООН сделал заявление о риске ядерного конфликта Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал решить ситуацию на Запорожской АЭС мирным путем

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира заявил, что для решения ситуации на Запорожской АЭС необходимо прибегнуть к дипломатическим методам, передает ТАСС. Генсек подчеркнул готовность ООН содействовать в этом вопросе и сообщил, что ядерный риск достиг пика за последние десятилетия.

Приверженность диалогу должна быть проявлена в ситуации на Запорожской АЭС. Я вновь подтверждаю, что ООН располагает на Украине возможностями в области безопасности и логистики, чтобы обеспечить миссию МАГАТЭ из Киева в Запорожье, — сказал Гутерриш.

Он добавил, что ООН продолжаем прикладывать беспрерывные усилия по поиску мира на Украине и на всей планете.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захаровала заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по Запорожской АЭС «вызывает вопросы». Она добавила, что обстрелы станции проходят при полном попустительстве со стороны ООН, которая отказалась воздействовать на киевские власти. Захарова также отметила, что западные страны не стремятся разобраться в ситуации и оправдывают обстрелы ВСУ АЭС в угоду «русофобской позиции».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что АЭС должна быть демилитаризована и освобождена от российских военных. По мнению главы государства, именно ООН должна предоставить безопасность стратегическому объекту.