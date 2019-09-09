https://static.news.ru/photo/4e587214-d31e-11e9-9e5c-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка Фото: Стрингер/РИА Новости

Резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников в скором времени начнутся на Украине. Об этом сообщил новый генпрокурор страны Руслан Рябошапка, сменивший на этом посту Юрия Луценко.

Изысканные «посадки» — уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов, — цитирует Рябошапку ТАСС .

Глава ведомства пояснил, что в ближайшее время дела будут переданы в суд либо начнутся «предъявления подозрений или процессуальные действия, в частности, обыски, наложение ареста».

В отношении кого конкретно будут проводиться указанные мероприятия, Рябошапка не сообщил, не став раскрывать других подробностей.

Не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое, возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом, — резюмировал Рябошапка.

Как писал News.ru, также Руслан Рябошапка в случае необходимости готов требовать ареста бывшего президента страны Петра Порошенко. По его словам, неприкасаемых для него нет.