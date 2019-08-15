https://static.news.ru/photo/20595446-bf50-11e9-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гандзюк Фото: UAKATERYNA/facebook.com

Служба безопасности Украины (СБУ) скрывала материалы допросов, которые могли расширить круг причастных к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, в тот момент, когда следствие уже было практически завершено, появился новый свидетель, показания которого могут расширить число участников заговора. Генпрокуратура уже неделю ждёт материалы от СБУ.

Стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждём от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт, — рассказал Луценко в интервью интернет-изданию « Цензор.нет ».

Он сослался на рапорт, из которого следует, что «наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме [председателя Херсонского облсовета Владислава] Мангера, были и другие люди».

По словам генпрокурора, «это не один человек и не два», однако подчеркнул, что пока рано говорить о том, являются они организаторами, заказчиками или исполнителями.

Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца она скончалась.

Ранее, как писал News.ru, пятеро фигурантов уголовного дела были признаны виновными в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, способом, носящим характер особого мучения и повлёкших смерть потерпевшей. Они получили от трёх до шести с половиной лет лишения свободы.