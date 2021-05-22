Генпрокуратура Литвы возбудила дело о захвате самолёта в Минске

https://static.news.ru/photo/4052f0a4-bc5b-11eb-a606-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ryanair

Специалисты Генеральной прокуратуры Литвы начали проводить расследование в связи с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, сообщила начальник отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене, передаёт ТАСС.

О досудебном расследовании литовские полицейские заявили вечером 23 мая. Его начали проводить в соответствии в двумя статьями местного Уголовного кодекса.

Заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас сообщил о возбуждении уголовного дела. По его словам, Литва расценивает случившееся как захват воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров. В самолёте, вероятнее всего, возник конфликт, в ходе которого было заявлено о взрывном устройстве. Это стало одной из причин приземления в Минске, — подчеркнул Арлаускас.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По словам политика, журналисту нужно позволить продолжить поездку в Вильнюс.