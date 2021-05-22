Президент Литвы потребовал освободить основателя NEXTA

Литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По словам политика, журналисту нужно позволить продолжить поездку в Вильнюс. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в пресс-службе главы государства, передаёт ТАСС.
Президент Литвы призвал НАТО и ЕС отреагировать на инцидент.
Самолёт был принуждён к экстренной посадке в Минске подчинёнными белорусскому режиму службами. Обращаюсь к союзникам по НАТО и в ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима, — заявил глава государства.
Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.
Позднее стало известно, что на борту находился Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.
Между тем Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске лайнер Ryanair распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, в свою очередь, сказала, что задержание Протасевича — это операция белорусских спецслужб.
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