Президент Литвы потребовал освободить основателя NEXTA

Фото: nausedagitanas/facebook.com

Литовские власти потребовали от Белоруссии немедленно разрешить вернуться в столицу Литвы пассажирскому самолёту компании Ryanair, который сел в минском аэропорту якобы из-за минирования. Борт выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел балтийской республики, куда 23 мая после инцидента в Минске был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный лайнер Ryanair. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман...