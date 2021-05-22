Тихановская назвала задержание основателя NEXTA операцией спецслужб

Фото: prezident.sveta/instagram.com

Пользователи Интернета потребовали объяснений от представителей авиакомпании Ryanair, чей «заминированный» пассажирский самолёт экстренно сел в Минске. Граждане обрушились с критикой на компанию в комментариях на странице в Instagram.

Лайнер приземлился в столице Белоруссии после того, как пилоты сообщили о его возможном минировании. Но впоследствии эта информация не подтвердилась. Позднее стало известно, что на борту находился экс-главред и основатель...