Тихановская назвала задержание основателя NEXTA операцией спецслужб

Задержание в минском аэропорту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича — это операция спецслужб Белоруссии. Так произошедшее на своём Telegram-канале прокомментировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.
Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.
По словам Тихановской, белорусский правящий режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над Протасевичем. Оппозиционер уверена, что основателя NEXTA признали террористом в результате действий спецслужб. За это мужчине может грозить смертная казнь.
Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO, — написала Тихановская.
Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске лайнер Ryanair распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Пользователи Интернета потребовали объяснений от представителей авиакомпании. Так, один из комментаторов спросил, сколько денег получили пилоты за посадку «заминированного» борта. Иные уточняли, понимают ли в Ryanair, что буквально «убили» этим решением своего пассажира.
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