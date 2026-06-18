Генерал ответил, зачем ВСУ «оккупировали» аэродром Маркулешты в Молдавии Генерал Липовой: ВСУ могут готовить провокацию против Приднестровья в Молдавии

Вооруженные силы Украины могут планировать провокацию против Приднестровья, размещая свои самолеты на аэродроме Маркулешты в Молдавии, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, так Киев стремится продемонстрировать, что у него еще есть потенциал.

Заявление российского посла в Кишиневе [Олега Озерова] о замеченных транспортных самолетах с украинской символикой в районе молдавского военного аэродрома говорит, что Украина готовит полномасштабную провокацию. Скорее всего, это будет в отношении российского контингента и Приднестровья, так как эта территория непосредственно примыкает как к самой Молдавии, так и находится под юрисдикцией России. Киеву сейчас нужно показать, что он все еще способен на какие-то решительные действия, — пояснил Липовой.

Он предположил, что украинские самолеты базируются в Молдавии для транспортировки оружия и боеприпасов. По мнению генерала, это также может привести к переброске диверсионных групп, которые будут проникать на территорию Приднестровья.

Ранее Озеров заявил, что на аэродроме Маркулешты в Молдавии приземляются самолеты Вооруженных сил Украины. По словам дипломата, это вызывает серьезные вопросы к молдавским властям.