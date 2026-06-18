Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 13:02

Генерал ответил, зачем ВСУ «оккупировали» аэродром Маркулешты в Молдавии

Генерал Липовой: ВСУ могут готовить провокацию против Приднестровья в Молдавии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могут планировать провокацию против Приднестровья, размещая свои самолеты на аэродроме Маркулешты в Молдавии, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, так Киев стремится продемонстрировать, что у него еще есть потенциал.

Заявление российского посла в Кишиневе [Олега Озерова] о замеченных транспортных самолетах с украинской символикой в районе молдавского военного аэродрома говорит, что Украина готовит полномасштабную провокацию. Скорее всего, это будет в отношении российского контингента и Приднестровья, так как эта территория непосредственно примыкает как к самой Молдавии, так и находится под юрисдикцией России. Киеву сейчас нужно показать, что он все еще способен на какие-то решительные действия, — пояснил Липовой.

Он предположил, что украинские самолеты базируются в Молдавии для транспортировки оружия и боеприпасов. По мнению генерала, это также может привести к переброске диверсионных групп, которые будут проникать на территорию Приднестровья.

Ранее Озеров заявил, что на аэродроме Маркулешты в Молдавии приземляются самолеты Вооруженных сил Украины. По словам дипломата, это вызывает серьезные вопросы к молдавским властям.

Европа
ВСУ
Украина
Молдавия
Приднестровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху
Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ
Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года
Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе
Инженеры раскрыли, в чем главная «фишка» нового российского БПЛА «Сокол»
Пчеловод назвал причины роста цен на мед
Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети
Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве
Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах
Азиатская страна заинтересовалась «Силой Сибири — 2»
Певица Анет Сай рассказала о своей любимой семейной традиции
Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде
ВСУ совершили очередное страшное преступление в Брянской области
На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России
Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июня: замедление, заблокируют ли
Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск
Отец Хворостовского разрыдался во время прощания с умершей супругой
Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рубежному
В ГД ответили, как облегчить участникам СВО и их семьям работу с банками
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.